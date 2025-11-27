  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে সমবায় ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ফয়েজ গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরে সমবায় ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ ফয়েজ আহম্মেদকে (৪৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও হত্যাচেষ্টা মামলার রয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের আলীপুর গোলপুকুর ড্রীম শপিং কমপ্লেক্সের সামনে থেকে ছাত্র-জনতা ফয়েজকে ধরে ফেলে। পরে খবর দিলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

গ্রেফতার ফয়েজ আহম্মেদ ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট এলাকার শেখ মানিকের ছেলে। এছাড়াও তিনি ফরিদপুর সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ব্যাংকটির বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তাকে সেখান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

পুলিশ ও ছাত্রনেতারা জানান, জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে ফরিদপুরের তথাকথিত সাংবাদিক শেখ ফয়েজ সরাসরি ছাত্র আন্দোলনের বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে থেকে ছাত্র-জনতার ওপর হামলায় অংশ নেন। ৫ আগস্টের পরে শেখ ফয়েজ পালিয়ে যান।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সোহেল রানা বলেন, এর আগেও ফয়েজ আহম্মেদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করা হয়েছে। আমরা বাধ্য হয়ে আজ তাকে সামনে পেয়ে ধরে ফেলি। পরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

ফরিদপুরের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, ২৪ এর আন্দোলনে এই ফয়েজ ছাত্র জনতার ওপর হামলা করেছেন। তিনি ওই মামলার একজন অন্যতম আসামি।

ফরিদপুরের সাংবাদিক এস এম মনিরুজ্জামান বলেন, ফয়েজকে গ্রেফতার করায় আমরা স্বস্তি প্রকাশ করছি। আইন অনুযায়ী তার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রত্যাশা করি।

এ বিষয়ে ফরিদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) আব্দুল জলিল জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর সরাসরি হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার এজাহার ভুক্ত আসামি ফয়েজ। পলাতক থাকায় এতদিন তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। বুধবার সন্ধ্যায় তাকে ফরিদপুর শহরের আলীপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

