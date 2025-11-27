  2. দেশজুড়ে

লালমনিরহাটে বিজিবির ‘চতুরবাড়ী বিওপি’র যাত্রা শুরু

প্রকাশিত: ০২:৫৩ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
লালমনিরহাটে বিজিবির উত্তর-পশ্চিম রিজিয়নের অধীনে নতুন ‘চতুরবাড়ী বিওপি’র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি, চোরাচালান রোধ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এর যাত্রা শুরু হয়।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে রংপুরের তিস্তা ব্যাটালিয়ন (৬১ বিজিবি)-এর আওতাধীন এই নতুন বিওপিটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর পশ্চিম রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম নাছের।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, তিস্তা ব্যাটালিয়ন দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ২০০ কিলোমিটার সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করে আসছে। তবে ব্যাটালিয়নের আওতাধীন ধবলগুড়ি ও খারিজাজোংড়া বিওপি দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব বেশি হওয়ায় ওই এলাকায় অপারেশনাল গ্যাপ কমানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে সীমান্তে চোরাচালান, মাদক পাচার, নারী ও শিশু পাচার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ কার্যকরভাবে রোধ করার লক্ষ্যে চতুরবাড়ী নামক স্থানে এই নতুন বিওপিটি স্থাপন করা হলো।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম নাছের বলেন, বিজিবি ‘আস্থা ও নিরাপত্তা’এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে রাতদিন সব ধরনের প্রতিকূল পরিবেশে মাতৃভূমি রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। নবনির্মিত এই বিওপির ফলে বর্ডার ম্যানেজমেন্ট আরও শক্তিশালী হবে এবং সীমান্তে অপরাধ দমনে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

গুজব প্রতিরোধ ও তথ্য সহায়তার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের ভুল তথ্য বা গুজব ছড়ানো হয়। এ ধরনের মিস-ইনফরমেশন পেলে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের জানাবেন, আমরা তা খতিয়ে দেখব। সীমান্ত সুরক্ষায় স্থানীয় জনগণ, সংবাদকর্মী ও সুশীল সমাজের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজিবি রংপুরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এস এম শফিকুর রহমান এবং ৬১ বিজিবির অধিনায়ক (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেখ মোহাম্মদ মুসাহিদ মাসুম। এ সময় বিজিবির অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

