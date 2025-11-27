  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে কারাগারে আওয়ামী লীগের নেতার মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলে কারাগারে সুলতান মিয়া নামের এক আওয়ামী লীগের নেতার মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৭ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

সুলতান মিয়া মির্জাপুরে গোড়াই ইউনিয়নের হরিরপাড়া গ্রামের আজমত আলীর ছেলে। তিনি গোড়াই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।

কারা কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়, বিকেলে বুকে ব্যথা অনুভব করলে সুলতান মিয়াকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখানে হাসপাতালের সিসিইউতে রাখা হয়। রাতে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ৪ আগস্ট ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গোড়াই হাইওয়ে থানার সামনে ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন’ চলাকালে পুলিশের ছোড়া গুলিতে গোড়াই ইউনিয়নের লালবাড়ি গ্রামের হিমেলের দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনায় হিমেলের মা নাছিমা বেগম বাদী হয়ে টাঙ্গাইল সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মির্জাপুর আমলি আদালতে একটি মামলা করেন। সেই মামলায় পুলিশ, সাংবাদিক ও আওয়ামী লীগ নেতাসহ মোট ১০০ জনের নাম উল্লেখ এবং ৪০০-৫০০ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়।

ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হিসেবে গত ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ নেতা সুলতান মিয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারের পর প্রায় এক মাস তিনি টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ছিলেন।

এ বিষয়ে টাঙ্গাইল কারাগারের জেলার মুহাম্মদ জাহেদুল আলম বলেন, হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম

