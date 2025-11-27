বন্ধুর খালাকে বাঁচাতে গিয়ে তরুণ নিহত, স্বামী-স্ত্রী আটক

বন্ধুর খালাকে বাঁচাতে গিয়ে তরুণ নিহত, স্বামী-স্ত্রী আটক
নোয়াখালীর কবিরহাটে বন্ধুর খালাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় আনোয়ার হোসেন সাব্বির (২২) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী-স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে ঢাকায় নেওয়ার পথে আহত আনোয়ার হোসেন সাব্বির মারা যান। এর আগে সন্ধ্যায় ধানশালিক ইউনিয়নের চরগুল্যাখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আনোয়ার হোসেন কবিরহাট উপজেলার চাপরাশিরহাট ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রামেশ্বপুর গ্রামের তাজু ড্রাইভার বাড়ির মো. লিটনের ছেলে।
আটক অভিযুক্তরা হলেন ধানশালিক ইউনিয়নের পান বেপারী বাড়ির মো. সিরাজের ছেলে আব্দুর সোবহান শামীম (৩০) ও তার স্ত্রী ফারহানা আক্তার (২৩)।
নিহতের বন্ধু আনোয়ার হোসেন শাকিল জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমার খালা মনোয়ারা বেগমের লাউ ও মরিচ গাছ বারবার কেটে ফেলেন তার দেবর আব্দুর সোবহান শামীম। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় বুধবার সন্ধ্যায় কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে শামিম আমার খালাকে পিটিয়ে জখম করেন। খবর পেয়ে আমি আমার বন্ধু সাব্বিরকে নিয়ে খালাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করি। পরে রাতে খালার ঘরে তালা দিয়ে বের হওয়ার সময় তার দেবর শামীম ও তার স্ত্রী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালান। এসময় সাব্বিরকে কুপিয়ে জখম করা হয়। তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে রাত ২টায় মারা যায়।’
কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়া বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী-স্ত্রীকে আটক করেছে। এ বিষয়ে এখনো কেউ থানায় অভিযোগ করেননি। আটক স্বামী-স্ত্রীকে শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) ৫৪ ধারায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।
