চুয়াডাঙ্গায় বীজ বিক্রয়কারী দুই প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় বীজ বিক্রয়কারী দুই প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা
চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী বাসস্ট্যান্ড বাজারে অভিযান চালিয়ে বীজ বিক্রয়কারী দুই প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
তিনি জানান, প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত মানের বীজ সঠিকভাবে বিক্রি না করায় মেসার্স জোয়াদ্দার বীজ ভান্ডারকে ১০ হাজার এবং মেসার্স মল্লিক ট্রেডার্সকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এসময় দুই প্রতিষ্ঠানকে ধানসহ অন্যান্য বীজ সঠিকভাবে ও নির্ধারিত মান বজায় রেখে বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কার্যালয়ের বহিরাঙ্গন কর্মকর্তা সালমা জাহান নিপা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।
হুসাইন মালিক/এসআর/জেআইএম