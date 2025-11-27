  2. দেশজুড়ে

মাদরাসায় বেঞ্চে বসা নিয়ে বিতণ্ডা, ৫ শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত

প্রকাশিত: ০৭:০১ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর কথা-কাটাকাটি নিয়ে এ ঘটনা ঘটে

গাজীপুরের শ্রীপুরের গাড়ারণ খলিলিয়া বহুমুখী ফাজিল মাদরাসায় বেঞ্চে বসা নিয়ে শিক্ষার্থীর ছুরিকাঘাতে ওই মাদরাসার পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

আহত ও অভিযুক্তরা সবাই গাড়ারণ খলিলিয়া বহুমুখী ফাজিল মাদরাসার শিক্ষার্থী। অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হলো না।

আহত শিক্ষার্থীরা জানায়, শ্রীপুরের বরমী ইউনিয়নের গাড়ারণ খলিলিয়া বহুমুখী ফাজিল মাদরাসায় চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা চলছিল। বুধবার (২৬ নভেম্বর) পরীক্ষার হলের বেঞ্চে বসা নিয়ে নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর কথা-কাটাকাটি হয়। পরে মাদরাসার শিক্ষকরা বিষয়টি মীমাংসা করে দেন।

এ নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় মাদরাসা চত্বরে ঢুকে পড়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। এসময় বাকিরা পরীক্ষা শেষে বের হচ্ছিল। হঠাৎ নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছুরিকাঘাতে পাঁচজন আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। বাকি দুজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক নাসরিন জামান বলেন, পাঁচজন শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত অবস্থায় আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, আহত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। যেহেতু এটা আমলযোগ্য অপরাধ, অভিযোগ না পেলেও তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছি। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

