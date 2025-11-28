লালমনিরহাটে জমিতে খননকালে মিললো অবিস্ফোরিত মর্টার শেল
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় কৃষিজমি খননের সময় মাটির নিচ থেকে একটি অবিস্ফোরিত মর্টার শেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, উদ্ধারকৃত মর্টার শেলটি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার গড্ডমারী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা থেকে এটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা আবুল হোসেনের মালিকানাধীন একটি আবাদি জমি ভেকু (এস্কেভেটর) মেশিন দিয়ে সমান করা হচ্ছিল। খননকাজ চলাকালীন মাটির প্রায় ২ ফুট নিচে লোহার তৈরি একটি ভারী বস্তু দেখতে পান শ্রমিকরা। পরে দেখা যায়, এটি মরিচা ধরা অবস্থায় থাকা একটি অবিস্ফোরিত মর্টার শেল। খবরটি ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে আশপাশের মানুষ ভিড় জমান এবং এলাকায় কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। পরে স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে শেলটি উদ্ধার করে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
উদ্ধারকৃত মর্টার শেলটির গায়ে ‘এমকে-১৭’ (MK 17) লেখা রয়েছে। এটির দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি, বেড় ১০ ইঞ্চি এবং ব্যাসার্ধ ২.৫ ইঞ্চি। এর ওজন প্রায় ৩.৫ কেজি।
এ বিষয়ে হাতীবান্ধা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহমুদুন্নবী বলেন, খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে মর্টার শেলটি উদ্ধার করে থানার কারখানায় নিরাপদে রেখেছি। বিষয়টি আদালতকে অবহিত করা হবে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
মহসীন ইসলাম শাওন/কেএইচকে/জিকেএস