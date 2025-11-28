  2. দেশজুড়ে

শ্রীমঙ্গলে ধান খেত থেকে অজগর উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মৌলভীবাজার
প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
শ্রীমঙ্গলে ধান খেত থেকে অজগর উদ্ধার

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে আমন ধানের খেত থেকে একটি অজগর উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলায় নোয়াগাঁও ফকিরবাড়ি এলাকা থেকে সাপটি উদ্ধার করে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার নোয়াগাঁও ফকিরবাড়ির সংলগ্ন ধান খেলে কৃষকেরা পাকা আমন ধান কাট ছিলেন। এসময় খেতের মধ্যে হঠাৎ একটি সাপ দেখা যায়। কৃষকেরা সাপটি দেখে আতঙ্কিত হয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। পরে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেওয়া হলে তারা এসে সাপটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন।

বাংলাদেশ সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল জানান, ধান খেত থেকে অজগর সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বন্যপ্রাণী ওয়ার্ল্ড লাইফ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা হয়ত সাপটিকে পর্যবেক্ষণ করে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করবেন।

কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।