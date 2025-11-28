সার সংকট দূর করতে তৈরি হচ্ছে কৃষক অ্যাপ: মনির হায়দার

সার সংকট দূর করতে তৈরি হচ্ছে কৃষক অ্যাপ: মনির হায়দার
সারের সংকট দূর করতে দ্রুত কৃষক অ্যাপ তৈরি করার কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। তিনি বলেছেন, সবাইকে এই অ্যাপের আওতায় আসতে হবে। অ্যাপের তালিকা অনুযায়ী কৃষকদের মাঝে সার বিক্রি করা হবে। যারা এই অ্যাপের আওতায় আসবেন তারাই এই সুবিধা পাবেন। আর না আসলে বঞ্চিত হবেন।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সারের বিপণন ও ব্যবহার বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মনির হায়দার বলেন, যে কোনো একটি উপজেলায় পাইলট প্রকল্প আকারে অ্যাপটি চালু করা হবে। সুবিধা পেলে সারাদেশে এটি ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তাহলে সার সংকট দূর হবে বলে আশা করি।
তিনি আরও বলেন, উন্নত দেশে প্রতিটি নাগরিককে একটি অ্যাপের আওতায় আসতে হয়। তালিকাভুক্ত হয়ে সরকারি সুবিধাগুলো ভোগ করেন। আশা করি, প্রতিটি কৃষক এই অ্যাপের আওতায় আসবেন। আধুনিক এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করেই সব নাগরিককে এই সুবিধা নিতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব মৃধা, সার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাফিজুর রহমান, কৃষক প্রতিনিধি ডাবলু, শাহিনুর রহমান।
অনুষ্ঠানে জেলার কৃষক, সার ব্যবসায়ী ও কৃষি কর্মকর্তারা অংশ নেন।
