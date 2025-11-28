রাজশাহীতে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ

রাজশাহীতে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হওয়া নিয়ে রাজশাহীতে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এসময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাত পৌনে ৭টার দিকে রাজশাহী নগরীর কোর্ট বুলনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে৷
রাজশাহী মহানগর বিএনপির রাজপাড়া থানার সভাপতি মিজানুর রহমান জানান, সন্ধ্যায় রাজপাড়া থানার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় কার্যালয়ে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভা ছিল। সেখানে সদ্য বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হওয়া সাবেক কাউন্সিলর রকিবুদ্দিন টুনু দলবলসহ যোগ দেন। এসময় বহিষ্কারাদেশ প্রত্যহার হওয়া এবং দলীয় কার্যক্রমে অংশ নেওয়া নিয়ে ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রুহুল আমিন টুটুল গ্রুপের সঙ্গে তাদের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
এ বিষয়ে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র গাজীউর রহমান জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। এখন পরিস্থিতি শান্ত আছে।
সাখাওয়াত হোসেন/এসআর/এএসএম