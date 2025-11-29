কানে ডিভাইস নিয়ে সহকারী খাদ্য পরিদর্শক পদে পরীক্ষা, ২ জনের জেল

কানে ডিভাইস নিয়ে সহকারী খাদ্য পরিদর্শক পদে পরীক্ষা, ২ জনের জেল
রংপুরে খাদ্য অধিদফতরের ‘সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক’ পদের লিখিত পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে দুজনকে আটক করা হয়েছে। পরে তাদের ২০ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় তাদের কাছ থেকে ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার করা হয়।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) রংপুর মহানগরের হারাগাছ থানাধীন ময়নাকুটি সিনিয়র মাদরাসা ও গুলালবুদাই উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে তাদের আটক করা হয়।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- গাইবান্ধার সাহাদুল্লাপুর উপজেলার মুরয়াদহ গ্রামের আব্দুল বারী মিয়ার ছেলে ইদ্রিস আলী আকন্দ (৩০) ও কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার মালতীবাড়ী গ্রামের এরশাদুলের ছেলে সাজ্জাদুল ইসলাম (২৪)।
রংপুর মেট্টোপলিটন পুলিশের হারাগাছ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজাদ রহমান জানান, শনিবার রংপুর মহানগরের ৭৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রে ‘সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক’ পদে চাকরি প্রার্থীদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা চলাকালীন সময় কানে ইলেকট্রনিকস ডিভাইস ঢুকিয়ে লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার সময় ময়নাকুটি সিনিয়র আলিম মাদরাসা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ইদ্রিস আলী ও গুলালবুদাই উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী সাজ্জাদুল ইসলামকে আটক করেন হলের দায়িত্বরতরা। এসময় তাদের কাছ থেকে ইলেক্ট্রনিক, ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার করা হয়।
পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশীম কুমার দাস ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রত্যেককে ২০ দিনে করে কারাদণ্ড প্রদান করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত দুজনকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ওসি।
জিতু কবীর/এমএন/জেআইএম