সহকারী খাদ্য পরিদর্শক পরীক্ষা
দিনাজপুরে প্রক্সি দিতে গিয়ে ছাত্র, ডিভাইসসহ ছাত্রী আটক
দিনাজপুরে সহকারী খাদ্য পরিদর্শক পদে পরীক্ষা চলাকালীন সময় দুজনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এদের মধ্যে প্রক্সি দিতে এসে মিফতাহুল জান্নাত নামে এক শিক্ষার্থী ও ডিভাইসসহ শিরিন আক্তার নামে আরেকজনকে আটক করা হয়।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে দিনাজপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সদর উপজেলার পরাজপুর ফাসিলাডাঙ্গা হাইস্কুল কেন্দ্র থেকে তাদের আটক করা হয়।
মিফতাহুল রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার ছোট রসুলপুর গ্রামের রেজাউল করীমের ছেলে ও রংপুর কারমাইকেল কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি দিনাজপুরের ওমর ফারুক নামের একজনের হয়ে (প্রক্সি) পরীক্ষায় অংশ নিতে এসেছিলেন। তাকে মাতা সাগর দিনাজপুর কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র (টিটিসি) থেকে আটক করা হয়।
এদিকে ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষা দিতে এসে পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন শিরিন আক্তার নামের এক চাকরিপ্রত্যাশী। তিনি দিনাজপুর সদর উপজেলার পরাজপুর ফাসিলাডাঙ্গা হাইস্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। তার বাড়ি পঞ্চগড় জেলায়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সকালে দিনাজপুর কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রে (টিটিসি) সহকারী খাদ্য পরিদর্শক পদে নিয়োগ পরীক্ষা ছিল। মিফতাহুলের কক্ষ ছিল ভবনের নিচতলায় অটোমেটিক ট্রেড কক্ষে। কক্ষ পরিদর্শক উত্তরপত্রে স্বাক্ষর করতে গিয়ে ছবির মিল না পাওয়ায় সন্দেহ হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সব কথা স্বীকার করেন মিফতাহুল। পরে তাকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মিফতাহুল স্বীকার করেন, রংপুর শহরের নজরুল চত্বর এলাকায় মেসে থাকেন। সেখানে বাসা ভাড়া ও খাবার বাবদ বকেয়া পড়েছিল আট হাজার টাকা। দুই মাস ধরে সেটি পরিশোধ করতে পারছিলেন না। দুদিন আগে মেস মালিক শরীফ বাবু তাকে প্রস্তাব দেন খাদ্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিলে মেসের বকেয়া টাকা দিতে হবে না।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এসএম হাবিবুল হাসান বলেন, ‘কিছুদিন আগে ডিভাইস নিয়ে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার ঘটনায় একটি চক্রের তিন সদস্যকে আমরা আটক করেছিলাম। এ ধরনের বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আরও একটি চক্রের সন্ধান পেয়েছি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। চক্রের অন্য সদস্যদের ধরতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও কাজ করছে। আজকের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্র সচিবকে মামলা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
