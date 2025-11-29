  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
শিক্ষাকেন্দ্রে রাজনৈতিক কলুষতা আনার কোনো মানে হয় না

অন্তর্বর্তী সরকারের ‎শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার বলেছেন, শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে রাজনৈতিক কলুষতা আনার কোনো মানে হয় না। এগুলোকে রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের বড় রকমের ভূমিকা রয়েছে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে ফরিদপুর সদর উপজেলা মিলনায়তনে ‌‘শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।

‎শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, এর জন্য যে পরিমাণ সম্পদ ও অর্থ বিনিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন তা আমরা দিতে পারিনি। বর্তমান সরকার ‘নুন আনতে পান্তা ফুরায়’ অবস্থায় ভঙ্গুর অর্থনীতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। তারপরও আমরা আমাদের সাধ্যমতো কাজ করে যাচ্ছি।

শিক্ষকদের কল্যাণ তহবিল ও অবসর ভাতা তাদের প্রাপ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগে এ কাজগুলো স্বেচ্ছাচারী ভাবে করা হয়েছে। এ কারণে এসব টাকা শিক্ষকদের সময়মতো দেওয়া যাচ্ছে না। আমাদের হাতে টাকা থাকলে দিতে সমস্যা ছিল না। কিন্তু যে ব্যাংকে টাকা রাখা হয়েছিল, সেই ব্যাংকে টাকা নেই। খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আমাদের চলতে হচ্ছে।

শিক্ষকদের পথ প্রদর্শক উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু অক্ষরের জ্ঞান শেখালে হবে না, নৈতিকভাবে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা দেশকে, দশকে ও পৃথিবীকে কিছু দিতে পারে।

‎শিক্ষক রাজনীতির কলুষিত দিকের উদাহরণ তুলে ধরে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা কীভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে নষ্ট করেছে, তা উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায়। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, যারা রাজনীতি করতে চান অবশ্যই রাজনীতি করবেন, কিন্তু শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে রাজনীতি দিয়ে কলুষিত করার কোনো মানে হয় না।

‎সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন, সরকারের ওপর যারা বিশেষ সন্তুষ্ট, তাদের দেখাশোনার কাজ দুর্নীতি দমন কমিশনের। সরকারে ওপর তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে যারা সরকারকে চুষে চুষে খেতে পারে, সরকারের আইন কানুন দুমড়ে মুচড়ে টাকা পয়সা আদায় করতে পারে।

‎তিনি বলেন, শিক্ষকদের বলি, রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি করবেন না। লেজুরবৃত্তিতে লাভ আছে, তবে তাতে সত্যিকারের শিক্ষক হওয়া যায় না। যদি লেজুরবৃত্তি না করেন তাহলে ভালো থাকতে পারবেন।

‎সেমিনারে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক মো. কামরুল হাসান মোল্লার সভাপতিত্বে আরও ‎বক্তব্য রাখেন, মাউশি ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক ফকির মইনুদ্দিন, মাউশির ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক ফকীর মোহাম্মদ বি এম আব্দুল হান্নান, যশোর শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এবিএম সাত্তার, অধ্যাপক রিজভী জামান, অধ্যাপক কাকলি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সেমিনারটিতে বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ এবং ফরিদপুরে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা অংশ নেন।

