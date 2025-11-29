জয়পুরহাট আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোমেন, সম্পাদক শহিদুল

জয়পুরহাট আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোমেন, সম্পাদক শহিদুল
জয়পুরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে অ্যাডভোকেট মোমেন ফকির সভাপতি ও অ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জয়পুরহাট আইনজীবী ভবনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচনে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন খায়রুল আহসান সাখিদার জুয়েল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন অ্যাডভোকেট একে এম আবু সুফিয়ান পলাশ, অর্থ সম্পাদক হয়েছেন অ্যাডভোকেট গোলাম মওদুদ শাহরিয়ার এবং আপ্যায়ন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে হাসানুজ্জামান নান্নু বিজয়ী হয়েছেন।
এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন অ্যাডভোকেট আব্দুল মুমিন হামিদুল এবং গ্রন্থাগার ও প্রচার সম্পাদক নুর-ই-আলম সিদ্দিক। সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন সোহেলী পারভীন, গোলাম মওলা ও ফিরোজ আহমেদ।
সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান সরকার বলেন, এ নির্বাচন আমাদের পেশাগত ঐক্য ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করবে।
আরএইচ