  2. দেশজুড়ে

জয়পুরহাট আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোমেন, সম্পাদক শহিদুল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি জয়পুরহাট
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
জয়পুরহাট আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোমেন, সম্পাদক শহিদুল

জয়পুরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে অ্যাডভোকেট মোমেন ফকির সভাপতি ও অ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জয়পুরহাট আইনজীবী ভবনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন খায়রুল আহসান সাখিদার জুয়েল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন অ্যাডভোকেট একে এম আবু সুফিয়ান পলাশ, অর্থ সম্পাদক হয়েছেন অ্যাডভোকেট গোলাম মওদুদ শাহরিয়ার এবং আপ্যায়ন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে হাসানুজ্জামান নান্নু বিজয়ী হয়েছেন।

এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন অ্যাডভোকেট আব্দুল মুমিন হামিদুল এবং গ্রন্থাগার ও প্রচার সম্পাদক নুর-ই-আলম সিদ্দিক। সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন সোহেলী পারভীন, গোলাম মওলা ও ফিরোজ আহমেদ।

সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান সরকার বলেন, এ নির্বাচন আমাদের পেশাগত ঐক্য ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

আরএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।