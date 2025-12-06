  2. দেশজুড়ে

ফোন কিনতে বন্ধুদের নিয়ে বাড়িতে ডাকাতির নাটক, ৩ কিশোর গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মোবাইল ফোন ও ফ্রি ফায়ার গেমসের আইডি কেনার জন্য দুই বন্ধুকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ডাকাতির নাটক সাজিয়েছে এক কিশোর। এই ঘটনায় নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ তিন কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে শুক্রবার রাতে তাদের ৩ জনকে গ্রেফতারের পর এ চাঞ্চল্যকর তথ্য জানায় পুলিশ।

গ্রেফতার এক কিশোরের বাবা বলেন, ‘আমার ছেলে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। কিছু বখাটে বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে এ কাজ করেছে। মোবাইল কিনে গেম খেলার জন্য তারা এ নাটক সাজিয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের কাছ থেকে ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ও দুই ভরি স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে।’

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম জানান, গত ২৪ নভেম্বর রূপগঞ্জের কাঞ্চনে দিনে দুপুরে এক কিশোরের হাত-পা বেঁধে মারধর করে আলমারি ভেঙে নগদ ১০ লাখ টাকা ও ১০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় ওই কিশোরের বাবা বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় একটি ডাকাতির মামলা দায়ের করেন।

এদিকে শুক্রবার রাতে ভুক্তভোগী কিশোরের বন্ধু একটি নতুন মোবাইল কিনলে তার পরিবার তাকে চাপ দেয়। এসময় সে টাকারর উৎস জানায়। পরে স্থানীয়রা জানতে পেরে তিন কিশোরকে আটক করে মারধর করলে তারা ডাকাতির ঘটনায় জড়িতের কথা স্বীকার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ডাকাতি হওয়া নগদ ২ লাখ ৭৮ হাজার টাকা ও ২ ভরি স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়।

ওসি আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতাররা নতুন মোবাইল ফোন ও ফ্রি ফায়ার গেমসের আইডি কেনার জন্য বাড়িতে ডাকাতির নাটক সাজায় বলে স্বীকার করেছেন।


নাজমুল হুদা/এফএ

