জেলা প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০১:১৯ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
অমতে বিয়ে করায় বাবার মামলা, হয়রানির অভিযোগ মেয়ের

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার চর-মোহনপুর দক্ষিণপাড়া মহল্লার মো. রফিকুল ইসলামের মেয়ে ইসরাত খাতুন (২২)। চলতি মাসের ২৬ নভেম্বর শরিয়ত অনুযায়ী বিয়ে করেন ইসলামপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা আরিফুল ইসলামকে।

কিন্তু এ বিয়েতে পরিবারের সম্মতি না থাকায় শুরু হয় নতুন সংকট। ইসরাতের বাবা মো. রফিকুল ইসলাম মেয়ের স্বামীসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে নবদম্পতি বর্তমানে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন।

রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন নবদম্পতি।

ইসরাত বলেন, ‘আমরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি, শরিয়ত অনুযায়ী বিয়ে করেছি। এরপরও আমাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দিয়ে অকারণে হয়রানি করা হচ্ছে।’

নবদম্পতি পরিবার ও প্রশাসনের কাছে শান্তিপূর্ণ সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, পারিবারিক বিরোধ থেকেই এ ঘটনার সূত্রপাত। মামলা হওয়ায় দুই পরিবারে উত্তেজনাও দেখা দিয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) সামিরুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

