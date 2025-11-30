স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজি
স্বল্প সময়ের মধ্যে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে
স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন বলেছেন, ‘১৯৯১-১৯৯২ সালে দিনাজপুরসহ দেশে পাঁচটি মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করা হয়। সে সময় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কলেজে তখন আসনসংখ্যা ছিল ৫০টি। বর্তমানে সেটি বেড়ে ২০০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে।’
রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ মিলনায়তনে কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক দুটি হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে। এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে এখানে আট শতাধিক শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে। এছাড়া দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে শিক্ষক সংকট রয়েছে। এখান থেকে প্রস্তাবনা পাওয়ার পর খুব দ্রুত এ কলেজে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।’
দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. শেখ সাদেক আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. ফজলুর রহমান, উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. মোজাম্মেল হক বক্তব্য রাখেন।
মতবিনিময় শেষে স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রস্তাবিত আধুনিক সুবিধা সম্বলিত হোস্টেল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন।
