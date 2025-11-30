  2. দেশজুড়ে

খায়রুল কবির খোকন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্বের কারণে হাসিনার পতন হয়েছে

বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন বলেছেন, বিগত সময়ে আপনারা দেখছেন সাবেক তিন তিনবারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ওপর কতটা অন্যায়-অত্যাচার চালিয়েছিল স্বৈরাচারী সরকার। তাকে চিকিৎসা না দিয়ে কারাগারে রেখেছিল। উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর জন্য পরিবার থেকে একাধিকবার আবেদন দেওয়ার পরও আইন মন্ত্রণালয় থেকে অপব্যাখ্যা দিয়ে তাকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেনি। তাকে বিনা চিকিৎসায় হত্যা করতে চেয়েছিল। উন্নত চিকিৎসার অভাবে দিন দিন বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে নরসিংদী জেলা মহিলা দল আয়োজিত মাধবদীতে বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা দোয়া মাহফিল ও তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বেগম খালেদা জিয়া সব সময় দেশ ও দেশের মানুষের কথা ভেবেছেন। কখনো স্বৈরাচারী সরকারের সঙ্গে আপস করেন নাই। যদি তিনি হাসিনার সঙ্গে আপস করতেন তাহলে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি করেন নাই। তাই তিনি আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সব সময়। আমার তিনটি পরিবার, একটি এ দেশের জনগণ। একটি আমার রাজনৈতিক দল, একটি আমার পরিবার এটি ছাড়া আমার আর কোনো ঠিকানা নাই।

এসময় সাবেক এমপি ও স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শিরিন সুলতানা, মাধবদী থানা বিএনপির সভাপতি আবু সালেহ চৌধুরী, নরসিংদী জেলা মহিলা দলের সভাপতি উম্মে সালমা মায়া, সাধারণ সম্পাদক স্বপ্না আহমেদ, নরসিংদী জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান নাহিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্জিত সাহা/আরএইচ/জেআইএম

