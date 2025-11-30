জেসিআই বাংলাদেশের ‘ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ সামিট’ সম্পন্ন
দুই দিনব্যাপী ‘ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ সামিট-২০২৫’ সম্পন্ন করেছে জেসিআই বাংলাদেশ। আইসিসিবি হল ২-এ এই সামিট অনুষ্ঠিত হয়।
সামিটে পাঁচশোর বেশি শিল্পপ্রধান, কূটনীতিক, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, করপোরেট নির্বাহী, তরুণ ইনোভেটর ও উদ্যোক্তারা অংশ নেন। সামিটের প্রতিবাদ্য ছিল—‘ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ: ফ্রম লোকাল স্ট্রেংথ টু গ্লোবাল স্টেজ’।
সামিটে ব্যাংকিং ও ফিনটেক, হসপিটালিটি ও লাইফস্টাইল, আইএনজিও ও ডেভেলপমেন্ট, মেড ইন বাংলাদেশ, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্টার্টআপ ও টেকনোলজি—এই গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো নিয়ে সেক্টরভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি জেসিআইয়ের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম জেসিআই ইন বিজনেস (জেআইবি) এবং জেসিআই রাইজ সফলভাবে আয়োজন করা হয়, যেখানে বাংলাদেশের তরুণদের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষতাকে তুলে ধরা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিডা’র বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর নাহিয়ান রহমান রোচি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও উদ্ভাবনের ভূমিকা তুলে ধরেন।
সামিটের উদ্বোধন করেন জেসিআই বাংলাদেশ জাতীয় সভাপতি কাজী ফাহাদ। তিনি বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং, সহযোগিতা ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির দিকনির্দেশনায় বিভিন্ন সেক্টরের সম্মিলিত ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
সামিট আয়োজন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেন জেসিআই বাংলাদেশের ২০২৫ অ্যাডভাইজার টু ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জেসিআই বাংলাদেশ ইভেন্ট অ্যাডভাইজার তাসহীন আজিম শেজান, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আলতামিশ নাবিল এবং ন্যাশনাল ট্রেজারার ইরফান উদ্দিন।
সমাপনী বক্তব্যে জাতীয় সভাপতি কাজী ফাহাদ বলেন, ‘ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ সামিট শুধু একটি আয়োজন নয়—এটি একটি জাতীয় আন্দোলন, যা আত্মবিশ্বাসী, উদ্ভাবনী এবং বৈশ্বিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। দুদিনের এই সামিট থেকে পাওয়া চিন্তা, সহযোগিতা ও প্রতিশ্রুতি আমাদের জাতীয় পরিচিতিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে অনুপ্রাণিত করবে।’
এসআর