কুড়িগ্রামে বাড়ছে শীতের দাপট, তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির ঘরে

কুড়িগ্রামে বাড়ছে শীতের দাপট, তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির ঘরে
দেশের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা কুড়িগ্রামে শীতের তীব্রতা দিনদিন বাড়ছে। জেলাজুড়ে ভোর থেকে বইছে হিমেল হাওয়া, বাড়ছে কুয়াশার ঘনত্ব। ফলে দিনের বেলাতেও সড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহনগুলোকে।
সোমবার (০১ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় রাজারহাট আবহাওয়া কার্যালয় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে ১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অফিস বলছে, বর্তমান প্রবণতা অনুযায়ী আগামী কয়েকদিনে কুয়াশা ও শীত আরও জোরদার হতে পারে।
জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ফসলি জমি, ঘাসের ডগা এবং খোলা মাঠে জমে আছে শিশিরবিন্দু। দিনের রোদ সামান্য উষ্ণতা দিলেও সন্ধ্যার পর আবার নেমে আসে কনকনে ঠান্ডা। মধ্যরাতের পর হিমেল হাওয়ার তীব্রতা আরও বাড়ে। শীতের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন দিনমজুর, রিকশা-ভ্যান চালক ও খেটে খাওয়া মানুষ।
ধরলার পাড় এলাকার রিকশাচালক আব্দুল বাতেন (৫০) বলেন, সকালে রিকশা নিয়ে বের হলে হাত-পা জমে আসে। কিন্তু রিকশা চালাতে হবে এজন্য বাড়ি বের হয়ে আসছি।
ভ্যানচালক কয়ছার আলী জানান, সকালে ভ্যান নিয়ে বের হয়েছি, এখনো কোনো ভাড়া পাইনি। শীত এভাবে বাড়তে থাকলে বের হওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে।
হলোখানার কৃষক শামছুল হক জানান, শীতকালে আলু, টমেটো, শশাসহ বিভিন্ন সবজি চাষাবাদ করা হয়। কিন্তু সকালে শীতের কারণে কাজে বের হতে পারি না।
রাজারহাট আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার জানান, কুড়িগ্রামে সামনে আরও শীত ও কুয়াশা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিদিনই কুয়াশার ঘনত্ব বাড়ছে। সামনে শীত ও কুয়াশা আরও বৃদ্ধি পাবে।
তিনি জানান, সোমবার ভোর ৬টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
রোকনুজ্জামান মানু/কেএইচকে/জেআইএম