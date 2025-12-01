দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দিনাজপুরে
সোমবার (১ ডিসেম্বর) দিনাজপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জেলার আবহাওয়া অফিসের সকাল ৯টার প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। এদিন এটি দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বলে জানিয়েছেন দিনাজপুর আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোপাজ্জল হোসেন।
জেলায় সন্ধ্যার পর থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত শীত অনুভূত হচ্ছে। দেখা মিলছে হালকা কুয়াশারও। ভোর থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কুয়াশার দেখা মিলছে। তবে গত বছর এই সময়ে যে তাপমাত্রা ছিল এবার তার চেয়ে তাপমাত্রা বেশি বলে জানা গেছে। এদিকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দিনাজপুরের আকাশে কখনো রোদ আবার কখনো ছায়া দেখা গেছে।
আবহাওয়া অফিসের তথ্য মতে, সোমাবার দিনাজপুরের তাপমাত্র রেকর্ড করা হয়েছে ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়া, বাতাসের আদ্রতা ৯৪ শতাংশ। যা রোববার (৩০ নভেম্বর) ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও বাতাসের আদ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ।
দিনাজপুর আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোপাজ্জল হোসেন জানান, জেলায় একটু একটু করে শীত বাড়ছে। প্রতিদিনই তাপমাত্রা কমছে। তবে গতবারের চেয়ে ধীরে কমছে তাপমাত্রা। কিন্তু এবার এখনও তেমন শীত নেই। সোমাবার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি এদিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
এদিকে শীতের কারণে সকালে ও সন্ধ্যায় মানুষকে হালকা শীতের কাপড় পরতে দেখা যাচ্ছে। ভোরে মসজিদে মুসল্লিরা শীতের কাপড় পরে নামাজে আসছেন। খোদমাধপুর মিন্ত্রিপাড়া জামে মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে আসা মুসুল্লি আসতারুল ইসলঅম বলেন, শীত অনুভূত হচ্ছে। ভোরে শীতের কাপড় পরে বের হতে হচ্ছে। শীত আসছে তা বুঝা যাচ্ছে।
স্টেশন এলাকায় এসে দেখা মেলে পত্রিকার হকার দুখু মিয়ার ও ফিরোজ ইসলামের। তাদের শীতের পোশাক ছিল বাইসাইকেলের মধ্যে। তারা বলেন, ভোর বেলা পত্রিকা আসে। আমাদের ভোরে বের হাতে হয়। গত কয়েকদিনের তুলনায় আজ কুয়াশা বেশি। ভোরে ঠান্ডা লাগলেও সাইকেল চালানোর কারণে গরম লেগে গেছে। তাই হালকা শীতের কাপড় খুলে সাইকেলের হাতলে রেখে দিয়েছি।
