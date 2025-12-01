সেন্টমার্টিন থেকে ফেরার পথে স্পিডবোট ডুবিতে মা-মেয়ের মৃত্যু
সেন্টমার্টিন থেকে শাহপরীর দ্বীপের উদ্দেশে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীবাহী স্পিডবোট উল্টে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শাহপরীর দ্বীপের ঘোলাচর এলাকার কাছাকাছি এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সেন্টমার্টিন ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রশিদ।
নিহতরা হলেন, সেন্টমার্টিনের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব পাড়ার মাহফুজ রহমানের স্ত্রী মরিয়ম বেগম ও তার শিশু কন্যা মায়মা (৪)।
আব্দুর রশিদ জানান, সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সেন্টমার্টিন থেকে শাহপরীর দ্বীপের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া স্পিডবোটটি শাহপরীর দ্বীপের ঘোলাচর এলাকার কাছাকাছি পৌঁছালে আচমকা উল্টে যায়। এতে স্পিডবোটে থাকা ৮ যাত্রী সাগরে পড়ে যায়। পরবর্তীতে সবাইকে উদ্ধার করা হলেও মরিয়ম বেগম ও তার শিশু কন্যা মায়মাকে গুরুতর অবস্থায় টেকনাফ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে দু’জনই মারা যান। অন্যদের মধ্যে আরও দু’জন অসুস্থ, বাকিরা যাত্রী বর্তমানে সুস্থ আছেন।
টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ( ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নুর জানান, শাহপরীর দ্বীপ ঘোলাচরে যাত্রীবাহী একটি স্পিডবোট ডুবির ঘটনায় মা-মেয়ে দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
জাহাঙ্গীর আলম/কেএইচকে/জেআইএম