খুলনায় ৮ দলের বিভাগীয় সমাবেশ চলছে, সতর্ক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, নির্বাচনের আগে গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা দাবিতে খুলনায় ৮টি সমমনা দলের বিভাগীয় সমাবেশ শুরু হয়েছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় শহরের শিববাড়ী মোড় বাবরী চত্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এ সমাবেশ শুরু হয়।

সমাবেশে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে নেতাকর্মীরা সমাবেশে যোগ দেওয়ায় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিকে, এই সমাবেশকে ঘিরে যে-কোনো পরিস্থিতি এড়াতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

এদিকে, সমাবেশকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে সতর্ক অবস্থানে। দুপুরে জাতীয় নেতাকর্মীরা মঞ্চে আসবেন। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করবেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মো. রেজাউল করীম। বিশেষ অতিথি থাকবেন খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, নেজামে ইসলাম পার্টির আমির অধ্যক্ষ মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজী, খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা ইউসুফ সাদেক হক্কানি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ-সভাপতি ও মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম চাঁন।

খুলনা সোনাডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ কবির হোসেন জানান, সমাবেশকে ঘিরে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সব দিকে আমরা নজরে রাখছি।

