সিরাজগঞ্জের পাসপোর্ট অফিস থেকে রোহিঙ্গা যুবক আটক
সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে রিয়াজুল মোস্তফা নামে এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে আসল পরিচয় গোপন করে বাংলাদেশি সেজে পাসপোর্ট করতে গিয়ে ধরা পড়েন ওই যুবক।
আঞ্চলিক পাসপোর্ট কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুনতাকীম ইব্রাহিম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, দুপুরে উল্লাপাড়া উপজেলার গফুর মিয়ার ছেলে রিয়াজ মিয়া পরিচয়ে পাসপোর্ট করতে আসে ওই যুবক। তার কাছে পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়ন পরিষদের ইস্যুকৃত জন্ম নিবন্ধন সনদ ছিল। তার আচরণে সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
তিনি আরও জানান, জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে ওই যুবক কক্সবাজার কুতুপালং ক্যাম্প থেকে আসার কথা স্বীকার করেন। পরে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওই রোহিঙ্গা যুবককে সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। জালিয়াতির মাধ্যমে পাসপোর্ট করার কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি সবাইকে সতর্ক করেন।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান বলেন, ওই রোহিঙ্গা যুবককে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে৷ তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি জানান।
এম এ মালেক/কেএইচকে/এমএস