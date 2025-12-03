  2. দেশজুড়ে

চাঁদাবাজি-ধান্দাবাজি করা আমার লক্ষ্য নয়: হাসনাত আবদুল্লাহ

প্রকাশিত: ০৭:১৭ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
নিজ আসনে নির্বাচনি প্রচারণায় হাসনাত আবদুল্লাহ

ভোটারদের উদ্দেশে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপির) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, আপনারা যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দেবেন, যার যেই দল মন চায় সেই দলই করবেন, কিন্তু আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেন সবসময় আপনাদের পাশে থাকতে পারি।

তিনি বলেন, চাঁদাবাজি, ধান্দাবাজি, লুটপাট করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি মানুষের হৃদয়ে জায়গা নিতে এসেছি।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে নিজ নির্বাচনি আসন কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) এর সুলতানপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগকালে এসব কথা বলেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‌‘আমি ভোট চাইতে আসি নাই, ভোট চাওয়ার সামর্থ্য নাই। ভোট চাইতে হলে অনেক কিছু লাগে, সেগুলো আমার নাই। আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমার বাবা রাজমিস্ত্রি। আমি আপনাদের সেবা করার জন্য এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের মানুষের মাঝে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। আমি মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে লক্ষ্যে কাজ করতে এসেছি। একটা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের সব সেক্টরে আমূল পরিবর্তনের সুযোগ এসেছে। এখন ভোটের মাধ্যমে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।’

এসময় স্থানীয় এনসিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা তার সঙ্গে গণসংযোগে অংশ নেন।

