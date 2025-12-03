  2. দেশজুড়ে

০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

আজহারুল ইসলাম বলেন, যারা আজকে পরিবর্তন চান, আবার আগের ধারায় ফিরে যেতে না চান। যারা ক্ষমতায় গিয়ে দেশকে নতুনভাবে পরিচালনা করবেন, এমন ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

দুর্নীতি বাংলাদেশের মূল সমস্যা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের দেশে সম্পদের কোনো অভাব নেই। আমাদের অভাব দুর্নীতিমুক্ত সৎ নেতৃত্বের। বিগত ৫৪ বছরের ক্ষমতা দেখেছি, ক্ষমতায় গিয়ে তারা দুর্নীতির পাহাড় গড়েছে। সম্পদের অভাব এজন্য নেই, সাড়ে ১৫ বছরে লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। দেশে সম্পদ ছিল বলেই পাচার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আজকে যদি সৎ নেতৃত্ব আমাদের সমাজে-রাষ্ট্রে কায়েম হয়, তাহলে বাংলাদেশ ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে দুর্নীতিমুক্ত হলে সিঙ্গাপুরের মতো নয়, তার চেয়ে অনেক উন্নত বাংলাদেশ হতে পারবে ইনশাল্লাহ।

এটিএম আজহার বলেন, দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়। ২৪-এর ৫ আগস্টের পর পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সেই পরিবর্তনকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে আগামী নির্বাচনে আপনাদের মূল্যবান ভোট মূল্যবান জায়গায় দিতে হবে।

তিনি বলেন, আইনের শাসন নেই। এমনকি আদালত পর্যন্ত আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি। এ অবস্থায় যে গণ-বিস্ফোরণ হলো, অনেকে এটাকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে থাকেন। কেন বলা হয়? আমরা শুধু দুঃশাসন থেকে মুক্তি পাইনি, আমরা আধিপত্যবাদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছি।

আগামী নির্বাচন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জানিয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, আজকে সারা বাংলাদেশে আট দলের পক্ষে গণজোয়ারের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, আগামীর নির্বাচনে জনগণ ইসলাম এবং দেশপ্রেমিক শক্তিকে বেছে নেবে ইনশাল্লাহ।

তিনি বলেন, আজকে আমরা যারা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, তারা যদি দায়িত্ব পাই, তাহলে আমি রংপুরের সন্তান হিসেবে দাবি রেখে যেতে চাই- রংপুর যে সবসময় বৈষম্যের শিকার হয়েছে, সেই বৈষম্য দূর করতে হবে। অনেক শক্তি তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছে না। আমরা পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছি না। যারাই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, এই তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। আজকে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে চার কোটি মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এর থেকে দেশকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আজহারুল ইসলাম বলেন, ফাঁসির দণ্ড নিয়ে আমি কারাগারে ছিলাম। যে-কোনো মুহূর্তে আমার ফাঁসি কার্যকর করা হবে।

কিন্তু আমাদের রংপুরের ছেলে আবু সাঈদের জীবনের বিনিময়ে যে গণ বিপ্লবের শুরু হয়েছিল, তার ফলশ্রুতিতে ২৪ এর ৫ আগস্ট আমার মুক্তির পথ সুগম হয়। যার কারণে আজ আপনাদের সামনে হাজির হবার সুযোগ পেয়েছি।

