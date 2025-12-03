নোয়াখালী মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত আরও দুজনের মৃত্যু

নোয়াখালী মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত আরও দুজনের মৃত্যু
নোয়াখালীর চাটখিলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত আরও দুই বন্ধু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তারা মারা গেছে।
মৃতরা হলো, সফিকুল ইসলাম জয় (১৬) ও রায়হান (১৭)। এর আগে সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে চাটখিল পৌরসভার ত্রি-ঘরিয়া এলাকায় দল্টা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেলচালক হাসিবুল ইসলাম তামিম (১৬) মারা যায়। আরেক বন্ধু নাদিম (১৬) সুস্থ রয়েছেন।
হতাহতরা সবাই স্থানীয় বদলকোট উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তারা সবাই সামনের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা দিচ্ছিল।
পুলিশ জানায়, নিহত তানিম তার বাবার মোটরসাইকেলে ৪ বন্ধুকে নিয়ে চাটখিল বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয় দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ঘটনাস্থলে একজন ও পরে আরও দুজনের মৃত্যু হয়। এতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
চাটখিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করে জাগো নিউজকে বলেন, তিনজনের মৃত্যুর বিষয়টি জেনেছি। তবে থানাকে কেউ অবহিত করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নোয়াখালী-১ (চাটখিল-সোনাইমুড়ী) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকন তিন ছাত্রের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোক বার্তায় তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।
