খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া, চোখের জলে ভিজলো চুয়াডাঙ্গা

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া, চোখের জলে ভিজলো চুয়াডাঙ্গা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় চুয়াডাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বাদ আসর চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর উদ্যোগে জেলা শহরের টাউন ফুটবল মাঠে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুফতি জুনাইদ আল হাবিবি।
দোয়ার অনুষ্ঠানে অংশ নেন জেলার রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মী ও নানা শ্রেণি পেশার মানুষ। এসময় বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন মুসল্লিরা। তার স্মৃতিচারণে কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে।
দোয়া মাহফিলকে কেন্দ্র করে দুপুর থেকেই চুয়াডাঙ্গা জুড়ে সৃষ্টি হয় ভিন্নধর্মী পরিবেশ। দলে দলে সাধারণ মানুষ, আলেম-ওলামা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও কর্মজীবী মানুষের ঢল নামে টাউন ফুটবল মাঠে। নানা পরিচয় ও বয়সের মানুষ একত্র হয়ে দেশনেত্রীর সুস্থতার জন্য প্রার্থনায় অংশ নেন।
দোয়া শুরুর আগে দুপুরে টাউন মাঠে পাঁচকমলাপুরের হাজী শামসুজ্জোহা জামি’য়া আরাবিয়া দারুল উলুম মাদরাসার শিক্ষার্থীরা কুরআন খতম করেন। খতম শেষে দুটি ছাগল সদকাহ করা হয়। পরে মাঠেই আসরের নামাজ আদায় করেন উপস্থিত মুসল্লিরা। নামাজের পর শুরু হয় বিশেষ মোনাজাত, যেখানে অনেকেই চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি।
মাহফিল শুরুর পর বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বিজনেস চেম্বার অব সিঙ্গাপুর (বিডিচ্যাম)-এর প্রেসিডেন্ট ও সাহিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চুয়াডাঙ্গার কৃতী সন্তান আলহাজ্ব সাহিদুজ্জামান টরিক।
তিনি বলেন, আজকের আয়োজন কোনো দলীয় অনুষ্ঠান নয়। খালেদা জিয়া শুধু বিএনপির সম্পদ নন; তিনি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের নেত্রী। এই মায়ের জন্য দোয়া করতে এসেছি।
তিনি দেশনেত্রীর পারিবারিক ত্যাগ, রাজনৈতিক জীবন, গণতন্ত্রের প্রতি তার অবিচল অবস্থান এবং দেশের মানুষের প্রতি নিবেদিত মনোভাব তুলে ধরেন।
সাহিদুজ্জামান টরিক আরও বলেন, এখানে আলেম-ওলামা, হাফেজ- একটি বিশাল ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠী উপস্থিত। আমরা শুধু দেশনেত্রীর জন্য নয়, চুয়াডাঙ্গাসহ দেশ-বিদেশের সব অসুস্থ মানুষের জন্যও দোয়া করি।
চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান বলেন, চুয়াডাঙ্গার সর্বসাধারণ আজকের দোয়া মাহফিল আয়োজন করেছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সারাদেশে যেমন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দোয়া হচ্ছে, চুয়াডাঙ্গার মানুষও তাদের ভালোবাসার জায়গা থেকে এই আয়োজন করেছে।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাওলানা মুফতি নাফীউজ্জামান, সহযোগিতায় ছিলেন হাফেজ ইনারুল ইসলাম ইন্না।
অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপি, সহযোগী সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, মাদরাসা ও রাজনৈতিক অঙ্গনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
হুসাইন মালিক/এফএ/এমএস