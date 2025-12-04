  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১০:০২ এএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি প্রার্থীকে না ডাকায় পণ্ড খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনার দোয়া

টাঙ্গাইলের নাগরপুরে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনার দোয়া মাহফিল বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে টাঙ্গাইল-৬ আসনের বিএনপি প্রার্থী রবিউল আওয়াল লাভলুর সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার সলিমাবাদ ইউনিয়নে এই ঘটনা ঘটে। এতে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা জানান, খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় মঙ্গলবার বিকেলে সলিমাবাদ ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিল শুরু হওয়ার আগেই বিএনপি প্রার্থী রবিউল আওয়াল লাভলুর কয়েকজন সমর্থক এসে হট্টগোল শুরু করে। দোয়া মাহফিলের ব্যানারে পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পপতি তুহিনের নাম থাকলেও লাভলুর নাম ছিল না। তার নাম না থাকায় এবং তাকে অতিথি না করায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন বন্ধ করতে বলেন লাভলুর সমর্থকরা। এসময় এ নিয়ে দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। পরে লাভলুর সমর্থকরা ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয় থেকে জোর করে নেতাকর্মীদের বের করে দেন। তাদের বাধায় খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া করতে পারেনি বিএনপি নেতাকর্মীরা।

নেতাকর্মীরা জানান, সারাদেশ খালেদা জিয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হলেও নাগরপুর বিএনপিতে সেটি নেই। মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকেই দলের ঐক্য নষ্ট হয়েছে। বিভক্তির কারণে দলীয় প্রধানের সুস্থতা কামনা করে দোয়ার আয়োজন বন্ধ করা দুঃখজনক।

সলিমাবাদ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন পল বলেন, দলীয় প্রধান খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ। সারাদেশের মতোই নাগরপুর উপজেলা বিএনপির দিক নির্দেশনায় সলিমাবাদ ইউনিয়নে দোয়ার আয়োজন করা হয়। কিন্তু বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকদের হট্টগোলের কারণে দোয়া করা সম্ভব হয়নি।

টাঙ্গাইল-৬ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী রবিউল আওয়াল লাভলু জাগো নিউজকে বলেন, ব্যানারে তুহিনের নাম থাকায় আমার কর্মী সমর্থকরা হট্টগোল করতে পারে। কারণ তুহিন আওয়ামী লীগের দোসর। ফলে ব্যানারে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর নাম থাকায় সমর্থকরা প্রতিবাদ করবেই।

