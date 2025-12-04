চাঁপাইনবাবগঞ্জ
অবৈধপথে ভারতে গিয়ে চারদিন ধরে নিখোঁজ দুই বাংলাদেশি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে গিয়ে চারদিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন দুই বাংলাদেশি। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে ভারতে যাওয়ার পর থেকে তাদের আর কোনো খোঁজ মিলছে না।
স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বাসিন্দারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিজিবিও দুই বাংলাদেশি নিখোঁজের ঘটনাটি শুনেছে বলে জানিয়েছে।
নিখোঁজ দুই বাংলাদেশি হলেন- শিবগঞ্জ উপজেলার দুর্লভপুর ইউনিয়নের গাইপাড়া গ্রামের মৃত মজিবুর রহমানের ছেলে ইব্রাহিম রিংকু ও পাকা ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে মমিন মিয়া।
স্থানীয়রা জানান, শিবগঞ্জ উপজেলার পাকা ইউনিয়নের ওয়াহেদপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যান ইব্রাহিম আলী রিংকু ও মোমিন আলীসহ আরও কয়েকজন। এসময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের সদস্যরা তাদের ধাওয়া করে। বাকিরা পালিয়ে দেশে ফিরলেও রিংকু ও মোমিন ভারতীয় ভূখণ্ডে থেকে যান। এরপর থেকে তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে দুই বাংলাদেশি নিখোঁজের ঘটনাটি শুনেছি। তবে এ বিষয়ে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা অস্বীকার করেছেন।
