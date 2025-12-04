ঝিনাইদহে নিখোঁজের ১৩ ঘণ্টা পর প্রতিবেশীর ঘরে মিললো শিশুর মরদেহ
ঝিনাইদহে নিখোঁজের ১৩ ঘণ্টার পর সাইমা খাতুন সাবা (৩) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাত ১০টার দিকে জেলা শহরের পবহাটি গ্রামের সিটি মোড়ে মাসুদ হোসেনের ঘর থেকে ওই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মাসুদ হোসেন ওই শিশুর প্রতিবেশী। এ ঘটনায় মাসদ হোসেনর স্ত্রী শান্ত্বনা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ঝিনাইদহ পৌর শহরের পবহাটি গ্রামের সিটি মোড় এলাকার ভ্যানচালক সাইদুল ইসলামের ৩ বছরের কন্যা শিশু সাইমা আক্তার সাবা বুধবার সকাল ৮ টার দিকে বাড়ির পাশ থেকে নিখোঁজ হয়। সকাল থেকেই পরিবারের লোকজন শিশুকে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে। পরে রাত ৯টার দিকে প্রতিবেশী মাসুদ হোসেনের স্ত্রী শান্তনা খাতুনের সন্দেহজনক চলাফেরা দেখে স্থানীয়রা তার ঘরে তল্লাশি চালায়। এসময় তার ঘরে খাটের নিচ থেকে ওই শিশুর মরদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা শান্ত্বনা খাতুনকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে এবং শান্ত্বনা খাতুনকে আটক করে।
এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ময়নাতদন্তের পরে সকালে শিশুর মরদেহ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পারিবারিকভাবে মরদেহ দাফন করা হবে। এ ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে।
