গোপন গুদামে বিপুল পরিমাণ সার, সেনাবাহিনীর অভিযানে উদ্ধার
ঝিনাইদহের শৈলকূপায় দুটি গোপন গুদামে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সার উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনীর একটি টিম। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শৈলকূপা পৌর শহরের পাইলট স্কুল মার্কেটের দুটি গুদামে এ অভিযান চালায় সেনাবাহিনী।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে এ অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর একটি টিম। অভিযানের সময় উপজেলা কৃষি বিভাগ ও থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিল।
পুলিশ জানায়, শৈলকূপার বিসিআইসি সার ডিলার সমিতির সভাপতি নোমান পারভেজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও গুদামে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। এসময় গুদাম ও বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ রেখে পারভেজ সটকে পড়েন।
কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ধারণা করা হচ্ছে বাজারে কৃত্রিম সার সংকট তৈরি করে বেশি দামে বিক্রির জন্য গোপন গুদামে এসব সার মজুত করা হয়েছিল। বিষয়টি জানার পর সেনাবাহিনীর একটি টিম শৈলকূপা পাইটল হাইস্কুল রোড এলাকায় মেসার্স জীম ট্রেডার্সে অভিযান পরিচালনা করে। এসময় প্রতিষ্ঠানটির মালিক সিরাজুল ইসলামকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া তার গুদাম থেকে ১৬৫ বস্তা ডিএপি সার উদ্ধার করা হয়।
একই সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শৈলকূপা পাইলট স্কুল মার্কেটের একটি তালাবদ্ধ গোপন গোডাউনে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। এসময় ১১০ বস্তা টিএসপি ও ৭৫ বস্তা ডিএপি সার উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অভিজিত ঘোষ জানান, অসাধু ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে সার মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা করছে বলে আমাদের কাছে তথ্য আছে। এ ধরনের তৎপরতা বন্ধ করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
তিনি আরও বলেন, উদ্ধার সার ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তবে এখনো অভিযান চলছে। অভিযান শেষে বিস্তারিত জানানো হবে।
