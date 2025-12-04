যশোরে ১০ সোনার বারসহ দুই পাচারকারী আটক
যশোরে দুই কোটি টাকা মূল্যের ১০টি সোনার বারসহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ভোরে যশোর সদর উপজেলার মুরাদগড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই সোনার বার উদ্ধার করা হয়।
আটক আসামিরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের আবুল কালামের ছেলে ফরিদুল ইসলাম (২৮) ও ঝিনাইদহ জেলার পান্তাপাড়া এলাকার বাজিপোতা গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে মাহাফুজ আলম (৩১)।
বিজিবি জানায়, বৃহস্পতিবার ভোরে যশোর ব্যাটালিয়নের (৪৯ বিজিবি) একটি টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর সদর উপজেলার মুরাদগড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১ কেজি ১৬৪ গ্রাম ওজনের ১০ পিস সোনার বার এবং ৩টি মোবাইল ফোনসহ ওই দুজনকে আটক করে। আটক ব্যক্তিদের প্যান্টের পকেটে বিশেষ কায়দার লুকায়িত অবস্থায় এই সোনার বারগুলো পাওয়া যায়।
আটক আসামিদের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা ঢাকা থেকে যশোর ও চৌগাছা হয়ে ভারতে পাচার করার উদ্দেশ্যে সোনার বারগুলো নিয়ে যাচ্ছিল। তারা আরও জানায়, ঢাকার তাঁতিবাজার এলাকার চোরাকারবারিদের কাছ থেকে সোনার বারগুলো সংগ্রহ করে চৌগাছায় যাচ্ছিল।
যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী জানান, কিছুদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে সোনা পাচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০টি সোনার বারসহ দুজন পাচারকারী আটক করা হয়। আটক আসামিদের বিরুদ্ধে মামলার পর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
মিলন রহমান/কেএইচকে/জেআইএম