সুনামগঞ্জে বাকি দুই আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা
নানা জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে সুনামগঞ্জের বাকি থাকা দুটি সংসদীয় আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এর মাধ্যমে সুনামগঞ্জের মোট পাঁচটি আসনেই তাদের প্রার্থী চূড়ান্ত হলো।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন।
ঘোষণা অনুযায়ী, সুনামগঞ্জ-৪ আসনে অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম নুরুল এবং সুনামগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন নাছির উদ্দিন চৌধুরী।
এর আগে, সুনামগঞ্জের ৫টি আসনের মধ্যে প্রথম ধাপে ৩টি আসনে বিএনপির প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। এরপর বাকি দুটি আসন নিয়ে নানা জল্পনা ও আলোচনা শুরু হয়।
এদিকে, মনোনয়ন পেয়ে সুনামগঞ্জ-৪ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম নুরুল বলেন, আল্লাহ আমার মনের আশা পূর্ণ করেছেন, সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করার জন্য। দল আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে। তবে আমি মনে প্রাণে দোয়া করি, দেশনেত্রী ৩ বারের চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া দ্রুত সুস্থ হয়ে যেন আমাদের মাঝে ফিরে আসেন।
সুনামগঞ্জ-২ আসনের মনোনয়ন পেয়ে নাছির উদ্দিন চৌধুরী বলেন, দল শেষ বয়সে আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে। আশা করি, দলের বিশ্বাস রেখে আমি বিপুল ভোটে জয়ী হবো।
লিপসন আহমেদ/কেএইচকে/জেআইএম