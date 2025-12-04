কিশোরগঞ্জে ধানের শীষ পেলেন মাজহারুল-ইকবাল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জের আরও দুই আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। নতুন তালিকায় কিশোরগঞ্জ-১ (সদর–হোসেনপুর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মাজহারুল ইসলাম এবং কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী–বাজিতপুর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ৩৬ জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সেখানে কিশোরগঞ্জের এ দুই নতুন মনোনয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
এর আগে গত ৩ নভেম্বর বিএনপি প্রথম দফায় ২৩৭টি আসনের প্রার্থীর নাম প্রকাশ করে। সেই তালিকায় কিশোরগঞ্জের ছয় আসনের মধ্যে চারটিতে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল।
সেগুলো হলো, কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী-পাকুন্দিয়া) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা জজ কোর্টের পিপি ও পাকুন্দিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. জালাল উদ্দীন, কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনে সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান ও কিশোরগঞ্জ-৬ (ভৈরব-কুলিয়ারচর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি মো. শরীফুল আলম।
কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি মো. শরীফুল আলম বলেন, এ দুই আসনে মনোনয়ন ঘোষণার ফলে কিশোরগঞ্জের ছয়টি আসনে এখন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে।
এসকে রাসেল/আরএইচ/জেআইএম