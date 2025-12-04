  2. দেশজুড়ে

মেলায় পটকা ফোটানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে

হবিগঞ্জ শহরে নারী উদ্যোক্তা মেলায় দুই দল তরুণের মধ্যে কথা-কাটাকাটির জেরে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে শহরের শায়েস্তানগর ও মোহনপুর এলাকাবাসীর মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এসময় দুপক্ষের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপে পুরো এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাবুদ্দিন শাহীন জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, গত কয়েকদিন ধরে শায়েস্তানগরে মহব্বত কমিউনিটি সেন্টারে নারী উদ্যোক্তা মেলা চলছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মেলায় পটকা ফোটানো নিয়ে শায়েস্তানগর ও মোহনপুর এলাকার দুই দল তরুণের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। রাত ১১টার দিকে তাদের পক্ষ নিয়ে দুই এলাকাবাসী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

এ ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার বিকেলে ফের উভয় এলাকার লোকজন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও সদর মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত পৌনে ১২টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

