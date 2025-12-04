রাজবাড়ী-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী হারুন-অর-রশিদ
রাজবাড়ী-২ (পাংশা, বালিয়াকান্দি ও কালুখালী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হারুন-অর-রশিদ।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নতুন করে ৩৬ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন।
হারুন-অর-রশিদ রাজবাড়ী পাংশা মাছপাড়ার মৃত মতিউর রহমানের ছেলে। তিনি রাজবাড়ী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও দুইবারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
এই আসনে বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রচারণা চালাচ্ছেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হারুন-অর-রশিদ, ইসলামী আন্দোলনের কালুখালী উপজেলা শাখার সভাপতি হাফেজ আব্দুল মালেক, খেলাফত মজলিসের জেলা শাখার সেক্রেটারি ইব্রাহিম খলিল ও এনডিএম পার্টির মহাসচিব মোমিনুল আমিন।
রাজবাড়ী-২ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হারুন-অর-রশিদ বলেন, ‘ভালো একটি সংবাদ পেলেও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে খুশি হতে পারছি না। তবে এই মনোনয়ন প্রাপ্তির খবরে আমরা শুকরানা নামাজ আদায় করবো।’
