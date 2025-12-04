  2. দেশজুড়ে

বরিশাল-৩ আসনে জয়নুল আবেদীনের হাতে গেলো ধানের শীষ

প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
জয়নুল আবেদীন

অবশেষে বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলালী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে ৩৬টি আসনে বিএনপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। এদের মধ্যে জয়নুল আবেদীনকে বরিশাল-৩ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

এ আসনে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক সাংস্কৃতিক প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান।

এর আগে প্রথম দফায় বরিশালের পাঁচটি আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।

বরিশালের অন্য পাঁচটি আসনের প্রার্থীরা হলেন বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন, বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আসনে দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু, বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ) আসনে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান, বরিশাল-৫ (সিটি-সদর) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার এবং বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হোসেন খান।

ভোটাররা বলছেন, এ আসনে বিএনপির প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ায় এখন ত্রিমুখী (বিএনপি-এবি পার্টি-ইসলামি দল) লড়াইয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

