রাশেদ খাঁন
শেখ হাসিনার ষড়যন্ত্রে খালেদা জিয়া বারবার হেনস্তার শিকার হয়েছেন
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। আমরা তার জন্য দোয়া চাই। শেখ হাসিনা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বারবার বেগম খালেদা জিয়াকে নানাভাবে হেনস্থা করেছে। তাকে মামলা দিয়ে কারাগারে নিয়ে দমিয়ে দিতে চেয়েছে। ন্যূনতম চিকিৎসাটুকু দেওয়া হয়নি। বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের এ অবস্থার জন্য শেখ হাসিনা দায়ী।’
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টায় শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
রাশেদ খাঁন বলেন, ‘তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। তাকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আগে থেকেই চলছে। কাজেই, বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা ঘিরে তারেক রহমানের দেশে না ফেরা নিয়ে অনেকে বিরূপ মন্তব্য করছেন। এ ধরনের মন্তব্য দেখে মনে হচ্ছে যেন ‘মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি’।
রাশেদ খান বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া কেবল বিএনপি নেত্রী না, তিনি গণতন্ত্রকামী সব দলের নেতা। দেশের মানুষ আজ বেগম খালেদা জিয়ার জন্য কাঁদছে। এটি একজন নেতার জন্য কম পাওয়া নয়।’
দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল রাজন, যুব অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক মিশন আলী, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি রিহান হোসেন রায়হান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, পেশাজীবী অধিকার পরিষদের সভাপতি রাসেল আহমেদ।
