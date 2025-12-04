  2. দেশজুড়ে

শিবির সভাপতি

শহীদ জিয়ার চেতনা ভুলে ফ্যাসিবাদের পথে হাঁটছে বিএনপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৯:০৫ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বগুড়ার নন্দীগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশ থেকে বিভাজনের রাজনীতির কবর দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানের বিএনপি শহীদ জিয়ার চেতনা ভুলে ফ্যাসিবাদের পথেই হাঁটছে।

তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের মানুষ যেই নতুন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখছে, একটি রাজনৈতিক দল সেই স্বপ্নকে পিষে মারার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ইসলামী ছাত্রশিবির জুলাই শহীদদের স্বপ্ন নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না। আমরা জীবন বাজি রেখে শহীদদের স্বপ্ন পূরণ করবো ইনশাআল্লাহ।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে বগুড়ার নন্দীগ্রাম মনসুর হোসেন ডিগ্রি কলেজ মাঠে বগুড়া-৪ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সাবেক ছাত্রনেতা ড. মোস্তফা ফয়সাল পারভেজের উদ্যোগে আয়োজিত ছাত্র ও যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন শিবির সভাপতি।

শিবির সভাপতি বলেন, জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশে যে অপার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আসন্ন নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীদের দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে হবে।

বক্তব্যের শুরুতে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে দোয়া করেন জাহিদুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত হাজার হাজার ছাত্র-জনতা ‌‘আমিন আমিন’ বলে দোয়ায় শরিক হন। শিবির সভাপতি দেশের জন্য বেগম খালেদা জিয়ার অবদান এবং আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে তার অপরিহার্যতা তুলে ধরেন।

বগুড়া-৪ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ড. মোস্তফা ফয়সাল পারভেজের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, চাকসুর ভিপি ইবরাহীম রনি এবং রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।

বক্তব্য রাখেন পাবনা-১ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মমিন, জামায়াতের বগুড়া অঞ্চলের টিম সদস্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বগুড়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী নূর মোহাম্মদ আবু তাহের, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম, ডাকসুর নির্বাহী সদস্য মিফতাহুল হোসাইন মারুফ, বগুড়া জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ আব্দুল হক সরকার প্রমুখ।

