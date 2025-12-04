টাঙ্গাইলে বড় ভাই পিন্টুর পর বিএনপির মনোনয়ন পেলেন টুকু

টাঙ্গাইলে বড় ভাই পিন্টুর পর বিএনপির মনোনয়ন পেলেন টুকু
অবশেষে টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের বিএনপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় বিএনপি। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে গুলশানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ ঘোষণা দেন।
ঘোষণা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর নাম ঘোষণা করা হয়। নাম ঘোষণার পর টুকুর সমর্থকদের মধ্যে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের লক্ষ করা গেছে।
এই ঘোষণার ফলে টাঙ্গাইল জেলায় একই পরিবারের দুই ভাই বিএনপির মনোনয়ন পেলেন। এর আগে টাঙ্গাইল-২ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে আব্দুস ছালাম পিন্টুকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। এবার তার আপন ছোট ভাই সুলতান সালাউদ্দিন টুকু পেলেন টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের মনোনয়ন।
জানা যায়, গত ৩ নভেম্বর প্রথম দফায় সারাদেশে ২৩৭টি আসনের মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়। তখন টাঙ্গাইল-৫ আসনের বিএনপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। এর ফলে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশ দেখা যায় ৷ প্রায় ১ মাস পর বৃহস্পতিবার বিকেলে দেশের ৩৬টি আসনের সঙ্গে টাঙ্গাইল-৫ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়।
বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা যায়, টাঙ্গাইল-৫ আসনের বিএনপির মনোনয়ন পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল।
এদিকে সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর মনোনয়ন পাওয়া পর নেতাকর্মী ও তার সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে।
উল্লেখ্য, সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর বড় ভাই কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস ছালাম পিন্টুকে টাঙ্গাইল-২ (ভূঞাপুর-গোপালপুর) আসন থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।
