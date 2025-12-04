মাদারীপুর-১ ও ২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাদারীপুরের দুটি আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) গুলশানে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগী এ ঘোষণা দেন।
ঘোষণা অনুযায়ী, মাদারীপুর-১ আসনে নাদিরা আক্তার এবং মাদারীপুর-২ আসন থেকে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন জাহান্দার আলী খান।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মাদারীপুর-১ আসনটি শিবচর উপজেলা নিয়ে গঠিত। এটি ১৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত একটি জনপদ। এই আসনে প্রথমে বিএনপি থেকে কামাল জামান মোল্লাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মনোনয়ন দেওয়ার পরের দিন বিকালেই বিএনপির হাইকমান্ড তার প্রার্থিতা স্থগিত করে। এরপর আজ দুপুরে মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্য নাদিরা আক্তারকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়।
বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা যায়, শিবচর উপজেলা বিএনপির সভাপতি নাজমুল হুদা চৌধুরী মারা যাওয়ার পর বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় হতে শুরু করেন তার স্ত্রী নাদিরা আক্তার চৌধুরী। বর্তমানে তিনি জেলা বিএনপির সদস্য। এছাড়াও তিনি বিগত সময়ে বিএনপি থেকে উপজেলা নির্বাচনেও অংশ নিয়েছিলেন।
এদিকে মাদারীপুর-২ আসনটি মাদারীপুর সদরের ১০টি ইউনিয়ন, একটি পৌরসভা ও রাজৈর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। এই আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে জাহান্দার আলী খানকে। বর্তমানে তিনি জেলা বিএনপির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/কেএইচকে/জেআইএম