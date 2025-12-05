হবিগঞ্জে দুই এলাকাবাসীর মধ্যে আবারও সংঘর্ষ, দোকানপাট ভাঙচুর
হবিগঞ্জের শায়েস্তানগর ও মোহনপুর মহল্লাবাসীর মধ্যে তৃতীয় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাত ৯টায় তারা সংঘর্ষে জড়ান। এসময় বেশ কয়েকটি দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়। সংঘর্ষে পুলিশসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।
পরে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতদের উদ্ধার করে সদর আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাবুদ্দিন শাহীন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত কয়েকদিন ধরে শায়েস্তানগরে মহব্বত কমিউনিটি সেন্টারে নারী উদ্যোক্তা মেলা চলছে। বুধবার সন্ধ্যায় মেলায় পটকা ফুটানো নিয়ে শায়েস্তানগর ও মোহনপুর এলাকার তরুণদের দুই গ্রুপে ঝগড়া হয়। রাত ১১টার দিকে তাদের পক্ষ নিয়ে দুই এলাকাবাসী সংঘর্ষে লিপ্ত হন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও সদর মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত পৌনে ১২টার দিকে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
এ ঘটনার জের ধরে বৃহস্পতিবার বিকেলে উভয় এলাকার লোকজন ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এরপর পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। রাত ৯টার দিকে তৃতীয়বারের মতো আবারও তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এসময় বেশ কয়েকটি দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
