পাটগ্রামে বিএসএফের গুলিতে নিহত যুবকের মরদেহ হস্তান্তর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৩১ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বিজিবি ও বিএসএফের উপস্থিতিতে ভারতীয় পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের মাধ্যমে নিহতের মরদেহ হস্তান্তর করে

​লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত সবুজ মিয়ার (৩০) মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়ছে।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিজিবি ও বিএসএফের উপস্থিতিতে ভারতীয় পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের মাধ্যমে নিহতের মরদেহ হস্তান্তর করে।

বিজিবির তিস্তা ব্যাটালিয়ন (৬১ বিজিবি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

​নিহত সবুজ মিয়ার বাড়ি পাটগ্রাম উপজেলায়। মরদেহ হস্তান্তরের সময় তার বড় ভাই আরিফ হাসান ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

​বিজিবি ও পুলিশ সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার ভোরে শমসেরনগর সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে বিএসএফের গুলিতে সবুজ মিয়া প্রাণ হারান। সারাদিন নানা আইনি জটিলতা শেষে রাতে নাজিরগোমানী বিওপির আওতাধীন সীমান্ত পিলার ৮৬৮/৩-এস এর নিকটবর্তী ‘ব্রিটিশ রোড’ নামক স্থানে মরদেহ হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

​এ বিষয়ে পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এবং ভারতীয় পুলিশের উপস্থিতিতে মরদেহটি আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে আমরা নিহতের বড় ভাইয়ের কাছে মরদেহ বুঝিয়ে দিয়েছি।

মহসীন ইসলাম শাওন/ইএ

