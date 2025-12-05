পাটগ্রামে বিএসএফের গুলিতে নিহত যুবকের মরদেহ হস্তান্তর
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত সবুজ মিয়ার (৩০) মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়ছে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিজিবি ও বিএসএফের উপস্থিতিতে ভারতীয় পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের মাধ্যমে নিহতের মরদেহ হস্তান্তর করে।
বিজিবির তিস্তা ব্যাটালিয়ন (৬১ বিজিবি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
নিহত সবুজ মিয়ার বাড়ি পাটগ্রাম উপজেলায়। মরদেহ হস্তান্তরের সময় তার বড় ভাই আরিফ হাসান ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
বিজিবি ও পুলিশ সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার ভোরে শমসেরনগর সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে বিএসএফের গুলিতে সবুজ মিয়া প্রাণ হারান। সারাদিন নানা আইনি জটিলতা শেষে রাতে নাজিরগোমানী বিওপির আওতাধীন সীমান্ত পিলার ৮৬৮/৩-এস এর নিকটবর্তী ‘ব্রিটিশ রোড’ নামক স্থানে মরদেহ হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
এ বিষয়ে পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এবং ভারতীয় পুলিশের উপস্থিতিতে মরদেহটি আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে আমরা নিহতের বড় ভাইয়ের কাছে মরদেহ বুঝিয়ে দিয়েছি।
মহসীন ইসলাম শাওন/ইএ