গুঞ্জন হলো সত্যি, খুলনা-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী

গুঞ্জন হলো সত্যি, খুলনা-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী
খুলনা-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী পরিবর্তনের গুঞ্জন অবশেষে সত্যি হলো। খুলনার ডুমুরিয়ার সনাতন শাখার সভাপতি কৃষ্ণ নন্দী দাকোপ-বটিয়াঘাটা থেকে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করবেন।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) খুলনা জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা এমরান হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দলীয় সূত্র জানায়, গত ৯ ফেব্রুয়ারি খুলনার ছয়টি আসনে জামায়াতের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে বাকি পাঁচটি আসনের প্রার্থী ঠিক থাকলেও শুধু খুলনা-১ আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করে হিন্দু প্রার্থী করা হয়েছে। কিছুদিন আগে এ নিয়ে গুঞ্জন শোনা গেলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন ভোটাররা।
জামায়াতের ডুমুরিয়া উপজেলা সনাতন শাখার সভাপতি কৃষ্ণ নন্দী বলেন, ‘আমাকে জামায়াতের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর আমিরে জামায়াত প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছেন এবং আজ স্থানীয় বোর্ডে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আমার কাজ মাঠে যাওয়া এবং নির্বাচনি প্রচারণায় সরব হওয়া।’
তিনি আরও বলেন, ‘পূর্বের প্রার্থী (আবু ইউসুফ) ও আমার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমরা এক হয়েই কাজ করবো।’
পূর্ব ঘোষিত জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা আবু ইউসুফ বলেন, ‘সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুলনা-১ আসনের প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী। আমরা যে কোনো ভালো কিছুর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তার পক্ষে আমি প্রচারণা শুরু করেছি। আমাকে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পরিচালক করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি যথাসম্ভব কাজ করবো ইনশাআল্লাহ।’
