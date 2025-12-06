যশোরে পিস্তল-মাদকসহ আটক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কারাগারে
যশোরের কেশবপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন পলাশসহ চারজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, ধারালো অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকালে আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন, কেশবপুর পৌর শহরের ভোগতি নরেন্দ্রপুর এলাকার আব্দুল আজিজের ছেলে ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন পলাশ (৪০) ও তার ভাই আলম (৩৫), আলতাপোল গ্রামের নাজির বিশ্বাসের ছেলে উজ্জ্বল (৩৫) ও নতুন মূলগ্রামের মফিজুর রহমানের ছেলে রাসেলকে (৩০)।
পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীররাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী অভিযান চালানো হয়। এসময় আলমের বাড়ি তল্লাশি করে একটি বিদেশি পিস্তল এবং অন্যদের কাছ থেকে গাঁজা, রামদা, চাইনিজ কুড়ালসহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
যশোরের মনিরামপুর-কেশবপুর সার্কেলের এএসপি ইমদাদুল হক জানান, বৃহস্পতিবার রাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে আলমসহ চারজনকে আটক করা হয়। এর মধ্যে আলমের কাছ থেকে একটি পিস্তল এবং অন্যদের কাছ থেকে মাদকসহ দেশি অস্ত্র উদ্ধার হয়। আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র, মাদকসহ তিনটি মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এই বিষয়ে যশোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোস্তফা আমীর ফয়সাল বলেন, জাহাঙ্গীর হোসেন পলাশ কেশবপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক। আটকের বিষয়ে শুনেছি। তবে বিগত সময়ে তার বিরুদ্ধে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেনি। হঠাৎ করেই এই অভিযোগ ওঠায় সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে পলাশের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে না। আমার মনে হয়, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে।
মিলন রহমান/কেএইচকে