মোংলা (বাগেরহাট)
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
মোংলার ক্লিনিকে অভিযান, মালিকের জরিমানা

মোংলায় এক ক্লিনিককে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। রোববার (৭ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে পৌর শহরের রবীন্দ্রনাথ সড়কের রাতুল ক্লিনিকে অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আক্তার সুমি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. শাহীন বলেন, অনিয়মের অভিযোগে ক্লিনিকটিকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া প্রাথমিকভাবে সতর্ক করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুতে সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার সুমি বলেন, রাতুল ক্লিনিকের লাইসেন্স নবায়ন নেই, নেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চুক্তি। নারকোটিক পারমিশন ও ড্রাগ লাইসেন্সও নেই। এসব অনিয়মের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন এ ক্লিনিকটি পরিচালিত হয়ে আসছে। এত সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র না থাকায় ক্লিনিক মালিক জোহরা খাতুনকে জরিমানা করা হয়েছে। এসব কাগজপত্র আপডেট করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট এ সময়ের মধ্যে কাগজপত্রের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে রাতুল ক্লিনিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

