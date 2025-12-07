ঝিনাইদহে ছোট ভাইয়ের বঁটির কোপে বড় ভাই নিহত

ঝিনাইদহে ছোট ভাইয়ের বঁটির কোপে বড় ভাই নিহত
ঝিনাইদহে ছোট ভাই জুয়েল রানার (৩০) বঁটির কোপে বড় ভাই সোহেল হোসেন (৩৮) নিহত হয়েছেন। রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে সদর উপজেলার বেতাই পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সোহেল হোসেন একই গ্রামের মো. শফিউদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা গেছে, অভিযুক্ত জুয়েল রানা প্রবাসী। কয়েক মাস আগে তিনি দেশে ফিরেছেন। সম্প্রতি বড় ভাই সোহেল হোসেনের সঙ্গে তার টাকা-পয়সা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। রোববার সকালে পৈতৃক গাছ বিক্রির টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে দুই ভাই বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। সকালে বিরোধের একপর্যায়ে বড় ভাই সোহেল হোসেনের বঁটির আঘাতে ছোট ভাই জুয়েল রানা আহত হন। পরে দুপুরে ক্ষিপ্ত হয়ে ছোট ভাই জুয়েল রানা ধারালো বঁটি দিয়ে সোহেল হোসেনের বুকে আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত জুয়েল রানা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।
ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি (তদন্ত) জহিরুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় অভিযোগ দায়ের পর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
