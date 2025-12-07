দুই শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষক গ্রেফতার
চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে দুই শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে মাদরাসার শিক্ষক আব্দুল মালেককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুরে অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
ভুক্তভোগী পরিবার ও শাহরাস্তি মডেল থানা সূত্রে জানা যায়, গত ৪ ডিসেম্বর সকালে উপজেলার চিতোষী সুলতানিয়া ফাজিল মাদরাসার সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে মাদরাসার ইংরেজি শিক্ষক আব্দুল মালেক কুপ্রস্তাব দেওয়াসহ ভুক্তভোগীদের শরীরে হাত দেয়। এতে এক শিক্ষার্থী চিৎকার চেঁচামেচি করার চেষ্টা করলে আব্দুল মালেক তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে মাদরাসার অধ্যক্ষের কাছে বিষয়টি জানালে তিনি ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে ধমক দেয়। পরে কোন ধরনের প্রতিকার না পেয়ে ভুক্তভোগী শাহরাস্তি মডেল থানায় মামলা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়।
এ ঘটনায় মাদরাসার অভিভাবক সদস্য ইব্রাহিম খলিল মঞ্জু বলেন, আমি বিষয়টি ভুক্তভোগী ছাত্রী ও তার পরিবারের কাছ থেকে জেনেছি। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ একরামুল হক মজুমদার বিষয়টি সমাধানে চেষ্টা করলে এতো দূর যেতো না, এখানে অধ্যক্ষের গাফিলতি রয়েছে।
চিতোষী সুলতানিয়া ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে বক্তব্য দিতে পারবো না।
শাহরাস্তি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল বাসার জানান, ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
