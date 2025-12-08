এক গ্রামে তিন এমপি প্রার্থী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রামের তিনজন বাসিন্দা তিনটি পৃথক রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজন নিজ জেলার আসনে এবং অপরজন ঢাকার একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
প্রার্থীরা হলেন, উপজেলার মাঘান-সিয়াধার ইউনিয়নের মাঘান গ্রামের বাসিন্দা অধ্যাপক আল হেলাল তালুকদার, অ্যাডভোকেট আব্দুল কাদির ও হাফেজ কারি মাওলানা লুৎফুর রহমান।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নেত্রকোনা-৪ (মদন,মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হয়েছেন ময়মনসিংহ মহানগর জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আল হেলাল তালুকদার, একই আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী হয়েছেন নেত্রকোনা জেলা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আব্দুল কাদির ও এবি পার্টি থেকে ঢাকা-৫ আসনের প্রার্থী হয়েছেন হাফেজ কারি মাওলানা লুৎফুর রহমান।
স্থানীয় বাসিন্দা আজহারুল ইসলাম বলেন, এটা আমাদের হাওর এলাকার সৌভাগ্য যে, একই গ্রামের তিনজন এমপি প্রার্থী হয়েছেন।
জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক আল হেলাল তালুকদার বলেন, যে কোনো দলের প্রার্থী হয়ে যে কেউ আসতে পারেন এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। একই গ্রামের তিনজন নয়, পাঁচ জনও প্রার্থী হয়ে আসতে পারেন এটা কোনো বিষয় নয়। আমি আমার দলের মনোনীত প্রার্থী হয়ে এসেছি প্রচারণা ও চালিয়ে যাচ্ছি, বিজয় আমাদের আসবে ইনশাল্লাহ।
গণঅধিকার পরিষদের এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুল কাদির বলেন, একই গ্রামের তিনজন প্রার্থী এটা কোনো দোষের কিছু নয়। তবে একজন ঢাকায় নির্বাচন করবে। আর দু’জন আছি একই এলাকায়। এতে আমি তেমন কোনো সমস্যা দেখছি না। আমাকে দলে এখানে মনোনয়ন দিয়েছে। দেখা যাক কী হয়। তবে যেখানেই যাই ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। আমি আশাবাদী জয়ী হব ইনশাল্লাহ।
উল্লেখ্য, নেত্রকোনা-৪ (মদন, মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। তার বাড়ি জেলার মদন উপজেলায়। আসনটিতে মোট ভোটার রয়েছেন ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৯১৭ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৮৯ হাজার ৯৪৭ জন, নারী ভোটার ১ লাখ ৮৩ হাজার ৯১৭ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১৪জন।
